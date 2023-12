I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: parlamento dà il primo via libera a legge Bilancio 2024 - Il parlamento del Brasile ha concesso giovedì il primo via libera alla legge di bilancio per il 2024. Il documento, che dopo l'esame della commissione congiunta di Bilancio verrà discusso oggi nelle plenarie di Camera e Senato, punta a chiudere l'anno con un deficit di 3,5 miliardi di reais (l'equivalente di circa 650 milioni di euro), in linea con l'impegno del governo ad arrivare ad azzerare il confronto tra entrate e uscite. Un traguardo ritenuto improbabile, sostengono analisti di mercato citati dalla testata "G1", considerando anche le serrate trattative in atto - come ogni anno - con le Camere. (segue) (Res)