© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina: decreto deregolamentazione, seconda notte di proteste a Buenos Aires e altre città - Per la seconda sera di seguito, manifestanti si sono radunati al centro di Buenos Aires e in altri punti dell'Argentina per protestare contro il piano di liberalizzazione dell'economia presentato dal governo del presidente, Javier Milei. Concentrazioni si sono registrate nei pressi del Parlamento, edificio controllato dalla polizia federale, e nella simbolica Piazza di Maggio, ripetendo la modalità del "cacerolazo", il rumore prodotto dalla continua percussione di pentole e stoviglie. Secondo quanto riporta l'agenzia "Telam", proteste si sono registrate anche a Viedma, capitale della provincia sudorientale di Rio Negro, e in varie località della provincia nordoccidentale di Jujuy. Il decreto di necessità e urgenza presentato mercoledì dal governo contiene numerose misure orientate a una "ampia deregolamentazione del commercio, dei servizi e dell'industria", lasciando senza effetto "tutte le restrizioni sull'offerta dei beni e servizi" e ogni legge "che distorca i prezzi di mercato, impedisca la libera iniziativa privata o eviti l'interazione spontanea dell'offerta e della domanda". (segue) (Res)