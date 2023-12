© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina: liberalizzazioni Milei, sindacati presentano il 27 ricorso contro il maxi decreto - La confederazione generale del lavoro (Cgt), una delle principali sigle sindacali dell'Argentina, ha indetto per mercoledì 27 una mobilitazione pubblica contro il piano di liberalizzazione dell'economia presentato dal governo del presidente, Javier Milei. L'iniziativa dovrà concludersi con la consegna di un ricorso di costituzionalità contro il decreto di necessità e urgenza (Dnu), riportano i media locali segnalando che al tempo stesso i dirigenti sindacali ragionano sulla possibile convocazione di uno sciopero generale. Giovedì, per la seconda serata consecutiva, si sono ripetute diverse manifestazioni spontanee nel cuore della capitale, Buenos Aires, e in diversi altri centri del Paese. Proteste anche in questa occasione chiuse senza particolari tensioni. Milei aveva reagito alle prime manifestazioni avvertendo la cittadinanza che non avrebbero fermato il percorso riformatore del governo. Di più, ricordando che nel mirino dell'esecutivo ci sono le politiche dei precedenti governi che avrebbero portato il Paese alle attuali condizioni di crisi, Milei ha detto che gli oppositori sembrano soffrire della "sindrome di Stoccolma". Il decreto di necessità e urgenza presentato mercoledì dal governo contiene numerose misure orientate a una "ampia deregolamentazione del commercio, dei servizi e dell'industria", lasciando senza effetto "tutte le restrizioni sull'offerta dei beni e servizi" e ogni legge "che distorca i prezzi di mercato, impedisca la libera iniziativa privata o eviti l'interazione spontanea dell'offerta e della domanda". (segue) (Res)