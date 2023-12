I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: Saab entra nella delegazione di governo a colloquio con le opposizioni - Alex Saab, l'imprenditore colombo-venezuelano liberato rientrato mercoledì a Caracas dopo tre anni di prigionia negli Usa, sarà parte della squadra di negoziatori con cui il governo porta avanti il dialogo di pace con le opposizioni. Lo ha detto il presidente del parlamento nonché capo delegazione del governo, Jorge Rodriguez, in conferenza stampa. Accusato dal dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di riciclaggio di denaro e corruzione, Saab era stato arrestato nel 2020 a Capo Verde, durante una sosta tecnica di un aereo venezuelano presumibilmente diretto in Iran. Per evitare l'estradizione negli Usa, Caracas decise di assegnare all'imprenditore lo status di rappresentante diplomatico ed includerlo nella squadra negoziale. In sua assenza, il governo Maduro aveva riservato il posto alla moglie, l'italiana Camilla Fabri, che oggi affiancherà nei lavori di mediazione con le opposizioni. (segue) (Res)