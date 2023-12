I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Usa: Casa Bianca, trattative in atto con Venezuela utili anche a contrastare flussi migratori - Le diverse trattative portate avanti con il Venezuela sono parte di un "lavoro" che il governo Usa sta facendo "per affrontare le cause della migrazione". Lo ha detto il portavoce del Consiglio di sicurezza della Casa Bianca, John Kirby, riportando nel corso del briefing con la stampa la preoccupazione del presidente, Joe Biden, sui numeri record del fenomeno. La cause dell'aumento del flusso "sono numerose. Tra queste c'è sicuramente l'instabilità politica interna alla regione", ha detto Kirby commentando gli ultimi sviluppi di un negoziato aperto per ottenere elezioni presidenziali "libere e giuste" nel 2024: una trattativa che ha portato mercoledì alla scarcerazione di Alex Saab, imprenditore vicino al presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, e diversi "prigionieri politici" dalle carceri di Caracas e dintorni. "Il lavoro che stiamo facendo con il Venezuela, non solo per recuperare gli statunitensi, ma anche perché il regime di Maduro rispetti alcune regole elettorali, è importante". (Res)