I fatti del giorno - Medio Oriente

- Medio Oriente: milizie sciite irachene rivendicano attacco a città israeliana di Eilat - La Resistenza Islamica in Iraq (coalizione di gruppi paramilitari sostenuta dall’Iran) ha annunciato, all’alba di oggi, di aver preso di mira la città meridionale israeliana di Eilat con non meglio precisate “armi adeguate”. In una breve dichiarazione diffusa via Telegram, il gruppo ha rivendicato la responsabilità di un “attacco a Umm al Rashrash”, il nome arabo di Eilat, “in continuazione degli sforzi della resistenza all’occupazione, a sostegno del nostro popolo a Gaza e in risposta ai massacri commessi contro i civili palestinesi, compresi bambini, donne e anziani”. Da parte sua, il segretario generale del movimento Harakat Hezbollah al Nujaba in Iraq, Sheikh Akram Al Kaabi, ha detto ieri che la Resistenza islamica irachena “non si fermerà fino alla vittoria". Dal 7 ottobre scorso, le milizie sciite irachene hanno preso di mira le basi statunitensi in Siria e Iraq decine di volte, utilizzando razzi, droni e missili a corto raggio: raramente, invece, hanno rivendicato attacchi diretti contro il territorio di Israele. (segue) (Res)