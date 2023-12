© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: a novembre il tasso di inflazione ha raggiunto il 211,9 per cento su base annua - Il tasso annuo di inflazione in Libano ha raggiunto il 211,9 per cento nel novembre 2023, registrando un calo rispetto al 215,4 per cento del mese precedente. Lo ha reso noto l'Amministrazione centrale di statistica (Acs) in un comunicato in cui si legge che dopo un aumento significativo del 17,2 per cento nel mese di ottobre, l'indice mensile dei prezzi al consumo (Cpi), calcolato in lire libanesi, è sceso al 2,6 per cento il mese scorso. La pressione principale si riscontra nel settore dell'istruzione (+595,2 per cento in un anno), dell'edilizia abitativa, dell'acqua, dell'elettricità, del gas e altri combustibili (+226,5 per cento), delle bevande alcoliche e del tabacco (+221,3 per cento), dei prodotti alimentari e delle bevande analcoliche (+220 per cento). Per quanto riguarda le categorie che compongono l’Ipc, l’andamento dei prezzi su base mensile è disomogeneo. I prezzi delle telecomunicazioni, ad esempio, sono aumentati in modo significativo, ovvero del 29 per cento nel novembre 2023, rispetto a un calo dello 0,1 per cento in ottobre. Nelle altre categorie: i prezzi di abbigliamento e scarpe sono aumentati dell'8,2 per cento su base mensile, mentre quelli di acqua, elettricità e gas sono diminuiti dell'1,7 per cento, rispetto all'aumento del 10 per cento del mese scorso. I prezzi dei trasporti sono diminuiti dello 0,7 per cento. (segue) (Res)