© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giordania: autorità sventano tentativo di traffico di droga dalla Siria - L’esercito della Giordania ha sventato un tentativo di contrabbando di 200 mila compresse di Captagon, un'anfetamina diffusa in Medio Oriente, e di 209 panetti di hashish, provenienti dalla Siria. Lo ha reso noto l’esercito giordano in comunicato stampa in cui si legge che “durante gli scontri con i trafficanti, alcuni di loro sono rimasti feriti”, mentre altri "sono riusciti a fuggire verso la Siria". La nota specifica inoltre che “le forze della guardia di frontiera, in coordinamento con l'amministrazione antidroga e i servizi di sicurezza militare, avevano monitorato il tentativo del gruppo di trafficanti di attraversare illegalmente il confine dal territorio siriano al territorio giordano". (Res)