I fatti del giorno – Nord Africa

- Tunisia: 259 tentati suicidi tra minori nel 2022, in aumento i casi di violenza - In Tunisia, nel 2022, sono stati registrati 259 tentativi di suicidio da parte di minori, un dato in aumento del 33 percento rispetto al 2021 quando sono stati 194. Lo ha reso noto il ministro della Famiglia, delle donne, dei bambini e degli anziani, Amel Belhaj Moussa, nel corso dell'incontro che ha segnato la chiusura del Mese dedicato alla protezione dei diritti dell'infanzia nel Paese nordafricano. Secondo i dati del ministero, l'80 per cento dei tentati suicidi è stato registrato tra le ragazze. Belhaj Moussa ha sottolineato che il ministero della Famiglia intende realizzare uno studio su questo fenomeno per stabilire in modo scientifico e oggettivo le cause. Le autorità hanno registrato 8.135 denunce da parte di minori vittime di violenza nel 2022 rispetto a 7.100 nel 2021. La violenza fisica contro i minori ha visto come vittime per il 29 percento ragazzi. Il ministro ha osservato che i delegati per la protezione dell'infanzia hanno preso in carico 109 minori che avevano fatto uso di droghe e hanno ricevuto 758 richieste di mediazione per casi di furto, violenza e danni causati a terzi. La Tunisia ha anche registrato 848 casi di nascite al di fuori del matrimonio nel 2022 rispetto alle 802 del 2021. (segue) (Res)