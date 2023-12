I fatti del giorno – Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: l'imprenditore Najib Ben Ismail resta in carcere per presunta corruzione - La Camera d'accusa, responsabile dell'analisi dei casi di corruzione finanziaria presso la Corte d'appello di Tunisi, ha emesso una decisione che revoca l'ordinanza del giudice istruttore del Polo giudiziario finanziario riguardante il rilascio su cauzione dell'imprenditore Najib Ben Ismail. Lo riferisce l'emittente locale "Mosaique fm" precisando che il giudice istruttore dell'Unità giudiziaria finanziaria aveva convalidato la richiesta presentata al riguardo, ma il pubblico ministero ha presentato ricorso e la Corte d'appello ha deciso di mantenere in effetto il mandato di custodia cautelare emesso nei suoi confronti. L'imprenditore è accusato di corruzione, falsificazione e riciclaggio di denaro. Le circostanze del suo rilascio nel 2017, dopo essere stato detenuto per contrabbando, evasione fiscale e riciclaggio di denaro, sarebbero oggetto del caso attuale, in cui sarebbero indagati anche due ex magistrati. Il suo fascicolo fa parte di un'estesa lotta alla corruzione avviata dal Paese dal 2021. Con un punteggio dell'Indice di percezione della corruzione di 40/100, la Tunisia si posiziona all'85mo posto su 180 a livello mondiale nel rapporto 2022 di Transparency International. Nella classifica, la Tunisia è preceduta dagli Emirati Arabi Uniti, Qatar, Arabia Saudita, Giordania, Bahrain, Sultanato dell'Oman e Kuwait. È dietro invece a Marocco, Turchia, Egitto e Libia. (segue) (Res)