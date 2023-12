I fatti del giorno – Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turismo: 2023 da record in Tunisia, algerini, libici e francesi maggiori visitatori - Il turismo ha registrato una netta ripresa in Tunisia nel 2023 con 8,8 milioni di visitatori, in crescita del 49,3 percento in un anno. Al 10 dicembre 2023, le entrate turistiche della Tunisia hanno raggiunto il record di 1,98 miliardi di euro, superando quello del 2019 di circa un miliardo e mezzo. I dati diffusi dal ministero del Turismo di Tunisi, relativi al periodo dal primo gennaio al 10 dicembre 2023, mostrano un aumento del 29 percento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le previsioni indicano che il 2023 sarà migliore di tutti gli altri anni con oltre nove milioni di visitatori attesi. In testa ai visitatori troviamo gli algerini (2,7 milioni) seguiti dai libici (2,1 milioni) e poi dai francesi (+14,6 percento con 974 mila turisti). Il settore era già in ripresa nel 2022, quando la Tunisia aveva recuperato il 68 percento del flusso turistico del 2019. Secondo la Banca Mondiale, il rimbalzo ha consentito alla Tunisia, indebitata all'80 percento del suo Pil, di riequilibrare parzialmente il disavanzo delle partite correnti, grazie al maggiore afflusso di valute estere, in un contesto di crescita molto debole (+1,2 percento) secondo la previsione per il 2023. Il turismo in Tunisia comprende attrazioni che vanno dalla sua città cosmopolita, nonché capitale, Tunisi, alle antiche rovine di Cartagine e Dougga, i tradizionali quartieri musulmano ed ebraico di Jerba, il deserto del Sahara con le oasi di Tozeur ed infine località costiere come Monastir, Sousse e Kelibia. (segue) (Res)