I fatti del giorno – Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: algerina Sonatrach prevede di investire 50 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni - Il gruppo energetico algerino Sonatrach ha pianificato un investimento di 50 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni, secondo l'annuncio dell’amministratore delegato Rachid Hachichi. Di questa cifra, 36 miliardi saranno destinati all'esplorazione e produzione nel settore energetico. Hachichi ha sottolineato nel corso di una cerimonia pubblica per i 60 anni di attività di secondo l'impegno della società nell'abbattere le emissioni di gas serra, con l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas bruciati negli impianti di petrolio e gas al di sotto dell'1 per cento. Questi investimenti sono parte integrante della strategia di transizione di Sonatrach verso un'economia diversificata e sostenibile. La società sta attivamente esplorando nuovi settori, concentrandosi su energie rinnovabili e idrogeno verde. Sonatrach è la compagnia nazionale di petrolio e gas dell'Algeria, nonché la più grande compagnia petrolifera dell'Africa. Si prevede che gli investimenti nell'esplorazione e produzione non solo contribuiranno a rafforzare la posizione energetica dell'Algeria ma anche ad accrescere le riserve di petrolio e gas del paese. (segue) (Res)