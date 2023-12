I fatti del giorno – Nord Africa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: produzione di petrolio e di gas in calo a novembre - La produzione petrolifera in Libia ha registrato un modesto decremento nel mese di novembre, come riportato dalla National Oil Corporation (Noc). Nel corso di questo ultimo mese, la produzione di petrolio ha totalizzato 36 milioni, 124 mila e 991 barili, in leggero ribasso rispetto ai 36 milioni, 332 mila e 603 barili di ottobre. Parallelamente, la produzione di gas naturale è diminuita, attestandosi a un miliardo, 29 milioni, 279 mila e 874 metri cubi a novembre, rispetto al miliardo e 50 milioni e 115mila e 504 metri cubi registrati in ottobre. La Noc ha anche osservato un leggero incremento nella produzione di condensati nel mese di novembre, totalizzando 209.449 tonnellate, a confronto con le 205.447 tonnellate di ottobre. (Res)