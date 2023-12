I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Congo-Kinshasa: elezioni, Katumbi rivendica vantaggio nello spoglio dei voti - Il candidato di opposizione alla presidenza della Repubblica democratica del Congo (Rdc) Moise Katumbi ha dichiarato che l’esito dei voti finora scrutinati dopo la chiusura delle urne lo danno in vantaggio. Lo ha fatto in una dichiarazione congiunta del G7, la coalizione di sette partiti dell’opposizione di cui è candidato ufficiale contro il presidente uscente, Felix Tshisekedi. Katumbi ha sostenuto che lo spoglio dei voti avviato dopo la chiusura della seconda giornata di voto, svolta ieri, lo dà in testa nei confronti degli avversari e si è lamentato di diffuse irregolarità nello svolgimento del voto. Insoddisfatta anche l’ex coalizione di governo, il Fronte comune per il Congo dell'ex presidente Joseph Kabila, che ha definito le elezioni “una farsa” che ha portato vergogna al Paese. “Quello a cui abbiamo assistito è stato un vero e proprio naufragio del processo elettorale”, ha affermato mercoledì la coalizione in una dichiarazione, chiedendo ai suoi membri di attendere ulteriori istruzioni sulle azioni da intraprendere. Nel Paese si sono tenute in simultanea quattro elezioni: le presidenziali, legislative, regionali e locali. (segue) (Res)