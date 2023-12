I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Niger: la Francia ritira oggi gli ultimi militari dal Paese - La Francia ritira oggi i suoi ultimi soldati dal Niger, dove a fine luglio è salita al potere una giunta militare con un colpo di Stato. Nel Paese africano erano in tutto 1.500 i militari francesi, ma le autorità golpiste fin dal primo momento ne hanno chiesto il ritiro. L'ambasciatore di Francia, Sylvain Itté, ha lasciato Niamey a fine settembre dopo essere stato espulso, mentre in queste ultime ore è arrivata la notizia della chiusura della sede diplomatica. La maggior parte delle truppe francesi operative in Niger nell'ambito della lotta contro la minaccia jihadista si trovata nella base aerea di Niamey, mentre il resto operava a sostegno delle forze locali alla frontiera con il Mali e il Burkina Faso. (segue) (Res)