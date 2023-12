I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Togo: governo lavora per aumentare il numero dei deputati - Il governo del Togo sta lavorando ad una modifica della legge che fissa il numero dei deputati in parlamento, con l’obiettivo di aumentarlo. Lo riferisce “Rfi”, spiegando che l’esecutivo togolese ha adottato questa settimana in Consiglio dei ministri un emendamento che prevede di aumentare il numero dei deputati dagli attuali 91 in vista delle elezioni legislative e regionali in programma nel primo trimestre del prossimo anno. Mentre proseguono i colloqui fra maggioranza e opposizione, per la distribuzione dei seggi sono state avanzate diverse soluzioni. L'alleanza Ensemble, ad esempio, suggerisce un deputato per comune, ovvero 117 in totale. L'Alleanza nazionale per il cambiamento (Anc), il partito del leader di opposizione Jean-Pierre Fabre, sostiene una distribuzione dei seggi basata sulla demografia, sulla base di un sistema di calcolo che darebbe più peso alle regioni del sud, considerate più vicine all'opposizione. L’Ufc sottolinea che la divisione elettorale è una conseguenza diretta dell’esercizio di voto e che per questo attualmente esistono forti disparità in termini di rappresentatività. (segue) (Res)