Roma: il consiglio comunale approva il bilancio, manovra da quasi 13 miliardi in tre anni (2)

- Nell'ambito della redazione del documento per il prossimo triennio va considerato che "non abbiamo a oggi una risposta dal governo sulla sentenza sull'Imu che toglie importanti risorse" e quindi "ci siamo dovuti prendere la resposnabilità di alcuni tagli e adeguamenti tariffari ma, anzi, abbiamo limitato questi interventi", ha chiarito il sindaco. "Senza questo lavoro complicato ci sarebbe stato uno scenario di profondi tagli sulla mobilità, sul decoro, sulla scuola, sul sociale, sullo sport e sul turismo", ha aggiunto. Nel corso della discussione di questi giorni un maxiemendamento, approvato prima in giunta e poi in Aula Giulio Cesare, ha previsto un incremento di 30 milioni per la spesa corrente e di 162 milioni sul capitolo degli investimenti. Nel dettaglio, con il maxiemendamento sono stati individuati 3 milioni di euro aggiuntivi per la manutenzione ordinaria delle case popolari, un milione in più per i centri antiviolenza, 5,5 milioni di euro per lo sport e il turismo, 4 milioni nel 2024 e 8 nel 2025 e nel 2026 per la gestione dei cimiteri, quasi 6 milioni per rafforzare le attività culturali cittadine.(Rer)