- Il presidente delle Repubblica del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa, ha firmato il decreto di ratifica della legge di bilancio 2024 dopo la sua approvazione in Parlamento. Il bilancio rivede al rialzo l'aumento del prodotto interno lordo nel 2023 dall'1,8 al 2,2 per cento, mentre il tasso di disoccupazione viene rivisto al rialzo per il prossimo anno, dal 6,4 al 6,7 per cento. (Spm)