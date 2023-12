Natale: Coldiretti, bene sequestri Nas di prodotti dolciari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con i dolci tipici di Natale che durante le festività sono presenti in oltre otto case su dieci, è importante garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti acquistati. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati Ixè nell’esprimere apprezzamento per gli accertamenti effettuati dai Carabinieri del Nas che, di concerto con il ministero della Salute, hanno portato al sequestro di 39 tonnellate di prodotti dolciari e materie prime, perché tenuti in cattivo stato di conservazione o in locali interessati da gravi carenze igienico strutturali, invasi da parassiti, privi di tracciabilità e oggetto di frode in commercio. Le frodi a tavola - sottolinea la Coldiretti in una nota - sono crimini particolarmente odiosi perché si fondano spesso sull’inganno nei confronti di quanti, per la ridotta capacità di spesa, sono costretti a risparmiare sugli acquisti di alimenti. Un comportamento scorretto che mette a rischio la salute dei consumatori e fa concorrenza sleale agli imprenditori corretti che hanno contribuito a far conquistare all’Italia la leadership nella qualità dell’alimentazione. Nelle case degli italiani se il re delle feste resta il panettone, presente nel 78 per cento delle tavole, davanti al pandoro (73 per cento), quest’anno c’è anche un 41% di italiani che ha scelto di preparare da sé i dolci tipici del Natale, una attività che è tornata ad essere gratificante all’intero delle famiglie, anche con il coinvolgimento dei bambini, secondo Coldiretti-Ixè. Una scelta - precisa la Coldiretti - dettata anche dall’obiettivo di garantirsi la qualità degli ingredienti utilizzati ma anche spesso dalla voglia di riscoprire ricette dei dolci natalizi locali che si conservano da generazioni sul territorio. (segue) (Com)