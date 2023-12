Roma: ruba un cellulare e tenta di estorcere denaro per riconsegnarlo, arrestato 38enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dammi 500 euro e ti restituisco il telefono" è stata la richiesta che un cittadino del Marocco di 38 anni ha fatto alla vittima alla quale aveva da poco rubato lo smartphone. I carabinieri della stazione Roma Torpignattara, di intesa con la Procura della Repubblica di Roma, lo hanno arrestato per tentata estorsione. I militari erano intervenuti per una richiesta giunta al 112, da via Casilina incrocio, via Acqua Bullicante, dove un 24enne romano ha denunciato che, poco prima, mentre si trovava fermo con la propria autovettura presso il distributore di carburante per effettuare rifornimento, un uomo a lui sconosciuto era riuscito a rubargli lo smartphone, custodito nel veicolo per poi allontanarsi. La vittima, utilizzando poi il telefono di un familiare, ha provato a contattare la sua utenza telefonica ricevendo risposta da un uomo che gli richiedeva la somma di 500 euro in cambio della restituzione del telefono. I carabinieri, quindi, grazie ai dati di geo-localizzazione del telefono forniti dal 24enne, hanno rintracciato l’indagato in strada che, fermato e perquisito, è stato trovato in possesso della refurtiva, poi restituita al proprietario. Presso le aule di aule di piazzale Clodio, il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto ed ha disposto per l’uomo la custodia cautelare in carcere.(Rer)