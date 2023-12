Natale: Cia, 1,1 miliardi di euro di spesa per pesce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scampi congelati hanno un prezzo che oscilla tra i 25 ed i 35 euro al chilo, mentre quelli freschi locali costano il doppio. Le tante varietà di gamberi soddisfano le esigenze di tutte le tasche: dagli 80 euro al chilo del gambero rosso di Mazara, fino ai 35 euro al chilo per la seconda scelta dello stesso prodotto, ad arrivare poi alle mazzancolle, che hanno un prezzo variabile tra i 25 ed i 30 euro al chilo. L'astice americana arriva ai 30 euro al chilo, mentre l'omologa canadese di maggiore qualità costa intorno ai 40-45 euro al chilo. L'aragosta, invece, oscilla tra i 120 ed i 150 euro. Nota di particolare rilievo va fatta per il tonno, ingrediente più utilizzato per i primi nella sera di vigilia. Le conserve per la preparazione dei sughi hanno un prezzo molto variabile: si parte dagli 8 fino ad arrivare ai 70 euro al chilo per il tonno rosso. Per chi lo voglia, invece, consumare fresco, la maggior parte del tonno in circolazione è l'albacore decongelato, importato dall'oceano indo/pacifico: dai 25 ai 35 euro al chilo (da mangiare preferibilmente cotto). Come prelibatezza di alta gastronomia è disponibile anche il tonno rosso iberico, che si aggira sui 75 euro al chilo e può arrivare a cifre ancora più alte a seconda dei tagli. Fra i piccoli pelagici, le alici, invece, hanno un prezzo medio di 8,50 euro al chilo. Per quanto concerne altre tipologie di prodotto ittico consumato durante le feste, il prezzo del salmone di allevamento si attesta secondo Cia tra i 15 ed i 20 euro al chilo, mentre il misto di stagione per una buona frittura di paranza si trova sui banchi a 10-15 euro al chilo. Il capitone, consumato quasi esclusivamente nel periodo natalizio (proviene da Comacchio o da Lesina ed è l'esemplare femminile adulto dell'anguilla), arriva a costare 25 euro al chilo, prezzo invariato rispetto all'anno scorso. (segue) (Rin)