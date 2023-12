Natale: Cia, 1,1 miliardi di euro di spesa per pesce (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le varietà di pesce che sono accessibili anche alle fasce meno abbienti sono le spigole e le orate di importazione (Grecia e Turchia), fra i 10 e i 15 euro al chilo, mentre quelle nazionali si aggirano sui 20-25 euro al chilo. Pesci bianchi come il dentice costano circa 15-20 euro al chilo, la gallinella dai 20 euro in su. Re del pesce bianco e magro, il nasello oscilla anche lui tra i 15-20 euro, mentre la rana pescatrice sta sui 20-25 euro. Salendo di prezzo si arriva alle sogliole che hanno un prezzo di 30 euro al chilo, mentre il pesce spada si attesta sui 30/35 euro al chilo. Pesce tipico che mette d'accordo sia le tavole del Sud che del Nord Italia è il tradizionale baccalà di provenienza nord europea. La differenza è solo nella preparazione: è cucinato di solito a Nord alla vicentina (in vendita essiccato a 30 euro al chilo), mentre si compra sotto sale (22 euro al chilo) per la frittura classica alla napoletana. Se parliamo invece di specie d'acqua dolce, la trota iridea si aggira intorno ai 10 euro. (Rin)