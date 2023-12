Serbia: principe ereditario Abu Dhabi invia lettera congratulazioni a Vucic per risultati elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe ereditario di Abu Dhabi, Khaled bin Mohammed bin Zayed al Nahyan, si è congratulato con il presidente serbo Aleksandar Vucic per i risultati raggiunti dalla coalizione guidata dal Partito progressita (Sns), di cui è membro, alle elezioni di domenica scorsa. "È per me un onore e un piacere inviare a Sua Eccellenza le mie più sincere congratulazioni e i migliori auguri per la vittoria del Partito progressista serbo alle elezioni parlamentari in Serbia", si legge nella lettera. (Seb)