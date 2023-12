Ucraina: cardinal Zuppi, su ricerca pace Papa Francesco non si dà tregua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul conflitto in Ucraina "non dobbiamo smettere in tutti i modi di cercare la via della pace, questo è il senso della missione di Papa Francesco, non dobbiamo abituarci alla guerra". Lo ha detto il cardinale Matteo Maria Zuppi presidente della Conferenza episcopale italiana a "Restart" su Rai3. Il rifornimento di armi rientra nella "legittima difesa, ma dobbiamo pensare che il dialogo non è la resa" quanto la forza per "poter trovare una pace giusta per tutti: su questo Papa Francesco non si dà tregua", ha aggiunto. (Rin)