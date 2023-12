Politica: Casini, Tesini uomo buono che ha amato Bologna e l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina è mancato all'affetto dei suoi cari l'onorevole Giancarlo Tesini, storico leader della Democrazia cristiana bolognese e protagonista per lunghi anni in Parlamento. Più volte ministro della Repubblica, sportivo appassionato soprattutto di basket, fu anche presidente della Lega delle società di Serie A e della Fortitudo Bologna. Chi lo ha conosciuto bene, come me che con lui ho condiviso anni di intenso impegno politico, non può non sentire in queste ore una struggente mancanza, nel ricordo di un uomo buono e onesto. Ha amato Bologna ed il suo Paese che ha lungamente servito, in particolare impegnandosi nel settore scolastico ed educativo. Giancarlo è stato un gran Signore e ci lascia una lezione di vita piena di stile e di rispetto per gli altri". Lo afferma, in una nota, Pier Ferdinando Casini.(Com)