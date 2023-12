Roma: Di Cola (Cgil), tantissimi in piazza per diritti lavoratori commercio e turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In piazza dell'Esquilino a Roma "ci sono tantissime lavoratrici e lavoratori che hanno aderito alla richiesta di mobilitarsi per chiedere il rinnovo del contratto e giusti salari". Lo ha detto il segretario della Cgil di Roma e del Lazio, Natale Di Cola, in occasione della partecipazione al corteo dei lavoratori del commercio e della filiera del turismo. "Uno sciopero riuscito - ha aggiunto - che dimostra come si aggiusta la vertenza per il rinnovo del contratto per i lavoratori della Filcams Cgil. Ora ci aspettiamo che le controparti ascoltino i lavoratori nella richiesta di un giusto contratto, un migliore lavoro e giusti salari, che tutelino chi in questi anni, dopo la pandemia, ha permesso il rilancio del settore".(Rer)