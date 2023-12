Roma: ustionato nell'incendio di un canneto a Torvaianica, 50enne muore dopo 24 ore di agonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato ricoverato ieri nell'ospedale Sant'Eugenio di Roma per gravi ustioni in varie parti del corpo. Il 50enne era rimasto ferito nell'incendio di un canneto divampato ieri a Pomezia in località Torvajanica, via Las Vegas. I primi ad intervenire sono stati i carabinieri impegnata in servizio perlustrativo. Le fiamme provenire da un'area dove solitamente alcuni senza fissa dimora trovano riparo in accampamenti di fortuna e poco dopo hanno notato il 50enne che chiedeva aiuto e presentava ustioni in varie parti del corpo. Da una rapida indagine sarebbe stato accertato che l'incendio era stato innescato accidentalmente dallo stesso 50enne nel tentativo di proteggersi dal freddo. L'uomo, questa mattina è morto dopo circa 24 ore di agonia. (Rer)