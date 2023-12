Imprese: Camera commercio Rieti Viterbo lancia piattaforma web per prodotti agroalimentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da gennaio 2024 verrà attivata la piattaforma gratuita "www.altolaziofood.it" nata per accogliere le imprese dei due territori provinciali di Viterbo e di Rieti al fine di favorire la promozione e vendita dei prodotti territori tramite delivery e take away, nell'ambito della ristorazione, artigianato del cibo e produzioni agroalimentari. Lo riferisce in una nota la Camera di Commercio di Rieti Viterbo che ha realizzato la piattaforma. La nuova piattaforma - prosegue la nota - è nata per accogliere le imprese dei due territori provinciali di Viterbo e di Rieti per favorire la promozione e vendita dei prodotti dei due territori, tramite delivery e take away, nell'ambito della ristorazione, artigianato del cibo e produzioni agroalimentari. "Alto Lazio Food" potrà essere utilizzata gratuitamente da parte delle imprese che operano in questi ambiti, iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio di Rieti Viterbo ed in regola con il diritto annuale. (Com)