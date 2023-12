Roma: Foschi (Pd), turismo aumenta ma salari dei lavoratori fermi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma "nonostante l'aumento del turismo, che ha portato più risorse alla città, non c'è stato nessun aumento del salario per i lavoratori". Lo ha detto il segretario del Pd di Roma, Enzo Foschi, presente in piazza dell'Esquilino a Roma in occasione dello sciopero dei lavoratori dei settori del commercio e del turismo. "Quindi è giusto stare in piazza oggi perché le ricchezze vanno redistribuite - ha sottolineato -. Il turismo è un settore strategico ed è giusto mettere i dipendenti nelle condizioni di lavorare, perché questo vuol dire anche migliorare il servizio". (Rer)