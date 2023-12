Sanità: Cittadini (Aiop), riportare al centro i principi fondanti del Ssn (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue la presidente di Aiop: "Si pensi ai dati sulla qualità degli outcome clinici che ci mostrano in modo chiaro un'estrema variabilità nella qualità delle prestazioni, in ogni regione e tra regioni diverse. Tale variabilità nei fatti si traduce, purtroppo, in fenomeni drammatici di iniquità di accesso alle prestazioni, migrazione sanitaria patologica e rinuncia alle cure: tutti elementi che minano le basi solidaristiche e universalistiche alle quali il Servizio sanitario nazionale si ispira. È per queste ragioni che il quarantacinquesimo anniversario della nascita del SSN deve rappresentare, a mio avviso, l'occasione per avviare un processo di distensione. È necessario tornare a ragionare in un'ottica di sistema: superare le contrapposizioni e instaurare una collaborazione virtuosa e sistematica tra la componente di diritto pubblico e la componente di diritto privato, riportando al centro i principi fondanti del Ssn, in particolare la tensione del Sistema a un'equità verso l'alto, a tutto vantaggio degli utenti". (Rin)