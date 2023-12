Napoli: maxi sequestro di profumi contraffatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sequestro di profumi per 110.000 profumi: lo hanno eseguito, nei giorni scorsi, gli uomini della guardia di finanza e dall’ufficio delle Dogane di Salerno. Secondo gli investigatori, i prodotti violerebbero i diritti di proprietà intellettuali di noti marchi di moda in quanto aventi forma, segni e design analoghi agli originali. L’attività scaturisce dall’attenta analisi dei rischi effettuata, dalle fiamme gialle del Gruppo Salerno e dalla locale Agenzia delle Dogane e monopoli, sulla documentazione commerciale delle merci in import da Paesi extracomunitari e destinate al porto commerciale salernitano. Questa fase preliminare ha permesso di individuare, nel corso di alcune settimane, tre diversi containers, provenienti dall’India e destinati ad una società di distribuzione del napoletano, contenenti profumi e prodotti di bellezza. (segue) (Ren)