Napoli: maxi sequestro di profumi contraffatti (2)

- Durante la fase ispettiva e a seguito di interlocuzioni intercorse con i legittimi titolari dei diritti di proprietà intellettuale, i finanzieri e i funzionari doganali hanno riscontrato la presenza, nelle tre spedizioni, di diversi profumi riproducenti, nel design e nella forma, noti e caratteristici prodotti di importanti marchi appartenenti, tra l’altro, alle case di moda Jean Paul Gaultier, Dolce&Gabbana, Carolina Herrera e Paco Rabanne. Le stesse tipologie di prodotti contraffatti sono state poi rinvenute, nel corso delle attività di polizia giudiziaria, anche all’interno del magazzino della società sito a Palma Campania (in provincia di Napoli), facenti parte di precedenti importazioni e già pronti per la distribuzione in tutto il territorio dell’Unione europea. A seguito dell’ingente sequestro, il responsabile della società coinvolta è stato segnalato all’autorità giudiziaria di Nola per importazione e commercio di prodotti ritraenti marchi contraffatti, tali da indurre il consumatore medio in errore. (Ren)