Sardegna: GdF Olbia, tenta di accedere irregolarmente a benefici Pnrr, nei guai impresa alberghiera

- E' stato denunciato per omessa dichiarazione e per il delitto, tentato, di indebita percezione di erogazioni pubbliche il rappresentante legale di un'impresa alberghiera attiva a Olbia dal 2010. L'uomo aveva tentato di accedere ai benefici del “Superbonus hotel” (beneficio rientrante nelle risorse di “Investimento 4.2” del PNRR) che avrebbe fruttato alla sua impresa alberghiera crediti d'imposta per oltre 220mila euro e un contributo a fondo perduto di 40mila euro. A scoprire la manovra e a denunciarlo sono stati i finanzieri delle Fiamme Gialle del Gruppo Olbia. I militari nel corso di un'attività ispettiva nei confronti dell'impresa che non aveva presentato la dichiarazione imposte dirette 2019, hanno esteso le verifiche ad altre quattro annualità d'ìmposta, operazione che ha consentito il recupero a tassazione di una base imponibile pari a circa 400mila euro, a cui conseguono un’imposta sui redditi di società evasa di quasi 100mila euro oltre a 10mila euro di Iva dovuta. (segue) (Rsc)