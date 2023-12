Cina: terremoto nel Gansu, effettuate donazioni per oltre 64 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammontano a 64,85 milioni di dollari le donazioni sinora effettuate a beneficio delle province della Cina nord-occidentale colpite dal devastante terremoto di magnitudo 6.2 che si è verificato a inizio settimana. Lo ha fatto sapere il ministero degli Affari civili. All’indomani del sisma, organizzazioni di beneficenza hanno lanciato 225 progetti pubblici di raccolta fondi. L’epicentro del terremoto è stato rilevato in una delle province più arretrate del Paese, il Gansu, nella municipalità di Liugou. Il sisma ha provocato il crollo di 115 mila case, numerose frane e il danneggiamento di autostrade e strade rurali. Nella vicina provincia di Qinghai decine di case sono state sepolte da limo e fango, che ha richiesto l'uso di escavatori, droni e bulldozer per rintracciare i superstiti. Nell'ora successiva al terremoto, sono state registrate almeno 32 scosse d'assestamento. Il presidente Xi Jinping ha invocato sforzi a tutto campo per la ricerca dei sopravvissuti, le cui condizioni diventano più drammatiche di ora in ora a causa delle bassissime temperature. Sinora, il bilancio del sisma ammonta a 137 vittime, centinaia di feriti e decine di dispersi. (Cip)