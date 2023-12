Energia: Germania, Agenzia reti vieta chiusura centrali a carbone prima di aprile 2031

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia federale delle reti (Bnetza) ha vietato la chiusura delle centrali elettriche a carbone prima dell'aprile 2031. Secondo l'ente, gli impianti manterranno la loro rilevanza sistemica anche dopo il 2030, scadenza a cui il governo tedesco intende anticipare dal precedente obiettivo del 2038 il completamento del piano di graduale decarbonizzazione del Paese. Come riferisce il quotidiano “Die Welt”, con la sua decisione la Bnetza ha approvato le richieste di diversi gestori della rete elettrica della Germania, sostenendo che le centrali a carbone sono “necessarie per la stabilità” dell'infrastruttura. Inoltre, secondo l'Agenzia federale delle reti, gli impianti “funzioneranno soltanto raramente e quindi non avranno alcun impatto notevole sull'impronta di carbonio” della Germania. Dopo il 2030, le centrali a carbone “non saranno più attive” e fungeranno esclusivamente da riserva. (Geb)