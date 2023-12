Ue: economista Fuest, riforma Patto di stabilità peggiora status quo già deplorevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo raggiunto dall'Ecofin sulla riforma del Patto di stabilità e crescita dell'Ue rappresenta “un peggioramento rispetto al già deplorevole status quo”. I debiti degli Stati membri sono “più alti che mai” e l'Unione europea reagisce “attenuando ulteriormente” le proprie regole di bilancio. È quanto affermato dal presidente dell'Istituto per la ricerca economica di Monaco di Baviera (Ifo), Clemens Fuest, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Die Welt”. Per l'economista tedesco, l'intesa conclusa dall'Ecofin costituisce “un quadro in definitiva non vincolante per la politica di bilancio” dell'Ue. Rispetto al Patto di stabilità e crescita originario, vi sono ora “più eccezioni e margini di interpretazione”. Secondo Fuest, “il fatto che la Commissione europea abbia ora una maggiore discrezionalità nel monitorare la politica di bilancio degli Stati membri minerà l'accettazione dei requisiti” da parte loro. Per il presidente dell'Ifo, ciò significa che, in caso di conflitto, i tecnici dell'esecutivo dell'Ue lontano dai cittadini europei vorranno imporre regole ai parlamenti degli Stati membri, dotati di una legittimità democratica più diretta.(Geb)