Taiwan: Cina ripristina importazioni di cernie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha ripristinato oggi le importazioni di cernie da Taiwan, sospese dallo scorso giugno a causa di presunte sostanze chimiche rilevate nei lotti. La revoca della sospensione è arrivata dopo la rettifica delle informazioni da parte dei rappresentanti delle industrie taiwanesi, si legge in una nota dell’ufficio cinese delegato agli affari dell’isola, che si è detto pronto a fornire la necessaria assistenza anche per la ripresa delle importazioni di altri prodotti ittici e agricoli. Negli ultimi mesi, la Cina ha inoltre allentato i divieti sulle importazioni di ananas e mele cerate da Taiwan, adottate per via delle preoccupazioni su presunti parassiti. La ripresa delle importazioni di cernie arriva tuttavia a meno di un giorno dall’abolizione del trattamento preferenziale per 12 categorie di merci importate da Taiwan. La revoca dei tagli sui dazi doganali per propilene, paraxilene e altre categorie di prodotti è stata annunciata in risposta alle restrizioni adottate da Taiwan per circa duemila prodotti importati dalla Cina. (Cip)