Repubblica Ceca: presidente Taiwan esprime cordoglio per sparatoria di Praga

- La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha espresso cordoglio per la sparatoria che ieri ha provocato 15 vittime e 24 feriti nell’Università Carolina di Praga, in Repubblica Ceca. La presidente ha dato mandato al ministro degli Esteri, Joseph Wu, di trasmettere le sue condoglianze al governo ceco, auspicando la tempestiva guarigione dei feriti. La sparatoria è avvenuta nella sede della facoltà di Lettere e Filosofia dell’ateneo. L'assalitore è stato identificato come David Kozak, uno studente 24enne della facoltà. È stato trovato morto in seguito alla strage, probabilmente per suicidio. (Res)