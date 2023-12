Germania: sondaggio, la maggioranza al 33 per cento e i popolari al 32 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partiti che formano la maggioranza di governo in Germania sono insieme al 33 per cento dei consensi, incalzati dai popolari di Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), principali forze di opposizione, al 32 per cento. È quanto rileva l'istituto demoscopico tedesco Infratest dimap in un sondaggio commissionato dall'emittente radiotelevisiva “Ard”. In particolare, il Partito socialdemocratico tedesco (Spd) del cancelliere Olaf Scholz è al 14 per cento, invariato dall'inizio di dicembre. I Verdi cedono, invece, un punto e scendono allo stesso risultato. Il Partito liberaldemocratico (Fdp) è fermo al 5 per cento. Cdu e Csu insieme restano al 32 per cento, così come i nazionalconservatori di Alternativa per la Germania (Afd) sono stabili al 21 per cento. All'opposizione, il partito è classificato come sospetta organizzazione di estrema destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna della Germania. I post-comunisti di La Sinistra sono fermi al 3 per cento, al di sotto della soglia di sbarramento del 5 per cento necessaria all'ingresso al Bundestag, dove siedono all'opposizione. Assente dal parlamento federale, il partito di centro destra degli Elettori liberi (Fw) guadagna un punto e raggiunge il 4 per cento. (Geb)