Difesa: addestramento aereo congiunto tra Aeronautica militare e forza aerea irachena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, nei cieli dell’Iraq, ha avuto luogo un addestramento congiunto tra velivoli dell’Aeronautica militare e della forza aerea irachena. Come riferisce una nota stampa della Difesa, l’attività ha visto coinvolti due Eurofighter italiani rischierati in Kuwait, nell’Italian National Contingent Command Air, e due velivoli F-16 iracheni. Si tratta di un’attività di cross-training svolta nell’ambito delle missioni assegnate per l’operazione multinazionale “Inherent Resolve”, che getta le basi per una futura più ampia cooperazione e contribuisce direttamente agli obiettivi della Nato Mission Iraq, che prevede lo sviluppo e la modernizzazione delle Forze armate irachene. L’It Ncc Air è la componente interforze costituita e posta alle dipendenze del Comando Operativo di Vertice Interforze (Covi), per garantire unicità di comando e sostegno logistico degli assetti impiegati in Kuwait. (Res)