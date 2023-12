Sardegna: i cestisti della Dinamo Basket in visita ai bambini della pediatria dell'Aou Sassari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un Natale nel segno della solidarietà e della condivisione. I bambini del reparto di Pediatria dell’Aou di Sassari, grazie alla Dinamo e alla Fondazione Dinamo, hanno trascorso oggi una mattinata speciale, magica e gioiosa. Una delegazione della prima è arrivata puntuale all’appuntamento con i piccoli pazienti ricoverati nei reparti pediatrici delle Cliniche universitarie di viale San Pietro. Guidati dal professor Giampiero Capobianco, direttore del Dipartimento Materno infantile, dal dottor Gianfranco Meloni, responsabile del reparto di Pediatria e da Anna Maria Zara, coordinatrice infermieristica, il capitano Stefano Gentile, Ousmane Diop, Stéphane Gombauld e Luca Gandini hanno fatto visita ai bimbi e agli adolescenti che si trovano in ospedale. I giocatori hanno incontrato ragazzi e ragazze del day hospital, i bambini e le bambine ricoverate nel reparto di degenza e infine quelli del pronto soccorso pediatrico. Per tutti un piccolo pensiero targato Dinamo per portare un sorriso durante la permanenza in ospedale: ma non solo, un momento di condivisione anche con le famiglie per scambiare due chiacchiere, scattare una foto e augurarsi buon Natale. (segue) (Rsc)