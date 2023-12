Sardegna: i cestisti della Dinamo Basket in visita ai bambini della pediatria dell'Aou Sassari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per me che ho un bambino piccolo, è stata una mattinata dal forte impatto emotivo - ha dichiarato Stefano Gentile, il capitano della squadra - Soprattutto in questo periodo dell’anno cerchiamo di dare un sorriso a questi bimbi che non stanno bene e mi auguro che il Natale lo possano trascorrere a casa". "Il Natale è una festa felice che si passa in famiglia e fa stare bene un po' tutti noi ragazzi. Oggi qui a scuola in ospedale mi sento serena": è una frase scritta da un’alunna della scuola in ospedale e che ben rappresenta lo spirito del Natale che si è respirato in questa giornata. "Una grande squadra per una grande città che si mette a disposizione dei bambini del centro di riferimento pediatrico del Nord Sardegna - ha dichiarato il professor Capobianco - Oggi è un giorno di gioia e questi Giganti possono portare un momento di serenità a piccoli ma “grandi” bambini perché affrontano con grande dignità lunghe malattie grazie all’aiuto di infermieri e medici della Clinica pediatrica". Il gesto generoso e affettuoso dei giocatori non solo ha portato dei regali materiali, ma ha anche regalato momenti preziosi e memorie indelebili ai bambini perché ha fatto respirare la magia del Natale. "I bambini hanno avuto modo di incontrare i loro eroi sportivi e noi siamo molto contenti di questa visita per l’interesse e l’affetto che i giocatori hanno dimostrato nei confronti dei piccoli bimbi e di chi se ne occupa", ha affermato il dottor Gianfranco Meloni, responsabile del reparto. (Rsc)