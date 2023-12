Ucraina: Stoltenberg, la Russia non può più raggiungere i suoi obiettivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non può più raggiungere i suoi obiettivi di guerra in Ucraina, nonostante lo sforzo bellico. È quanto affermato dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, durante un’intervista che ha rilasciato all’agenzia di stampa “Dpa”. L’ex primo ministro della Norvegia ha aggiunto che lo scopo dell’invasione ordinata dal presidente russo, Vladimir Putin, era impedire all'Ucraina di avvicinarsi alla Nato e all'Ue. Dopo circa due anni di guerra, l’ex repubblica sovietica “è ora più vicina che mai” all’Alleanza atlantica e all’Unione europea. Stoltenberg ha poi evidenziato che la Russia sta pagando un prezzo “enormemente elevato” per la guerra. Il Paese aggressore ha, infatti, perso “centinaia di aerei da combattimento e migliaia di mezzi corazzati”, mentre i militari russi uccisi o feriti sono “circa 300 mila”. Inoltre, a seguito del conflitto, in Russia è aumentata l’inflazione ed è peggiorata la qualità della vita. Allo stesso tempo, come sottolineato dal segretario generale della Nato, la Russia è “politicamente più isolata di prima”. (segue) (Geb)