Ucraina: Stoltenberg, la Russia non può più raggiungere i suoi obiettivi (2)

- Tuttavia, per Stoltenberg non si deve fare affidamento su una rapida conclusione della guerra in Ucraina, dati i suoi sviluppi, né credere che Putin cambierà rotta dopo la sua probabile rielezione a presidente della Russia. Al riguardo, il segretario generale della Nato ha dichiarato: “Non abbiamo segnali che Putin possa cambiare i suoi obiettivi e le sue politiche”. Secondo Stoltenberg, il presidente russo “continuerà a cercare di occupare più territori”. Intanto, come infine affermato dal segretario generale della Nato, Putin “ha perso l'Ucraina per sempre”. (Geb)