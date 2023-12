Mes: Tajani, noi coerenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Giorgia Meloni e a Matteo Salvini lo aveva anticipato già mercoledì sera: sul Mes ci asterremo. Antonio Tajani vicepremier e ministro degli Esteri da leader di Forza Italia rivendica, in una intervista al "Sole 24 Ore" la scelta "in linea" con la posizione europeista portata avanti dal suo partito fin dall'inizio della legislatura. Così come non rinuncia a ribadire le sue perplessità sulla riforma del Salva Stati e la necessità di tornare a intervenire sul superbonus per consentire di completare i lavori "ultimati al 70 per cento" nei condomini. "La nostra posizione - spiega Tajani - non è di contrarietà né al Mes così come è oggi e neppure - in linea di principio - alla riforma che consente di estendere la garanzia anche alle banche. Ma fin dall'inizio diciamo che questo allargamento non ci convince per come è organizzato il controllo sul management del Meccanismo. Anzi per il non-controllo, che invece c'è ed è stringente sulla Bce chiamata ad esempio a riferire al Parlamento europeo ogni trimestre e in Plenaria una volta l'anno". "Inoltre - aggiunge il vicepremier - la riforma punta a fare del Mes anche l'ultimo pagatore per sostegno nel caso di crisi bancarie. Allora, perché si tiene bloccato da più di 7 anni il terzo stadio dell'Unione bancaria, quello detto Edis, l'assicurazione europea sui depositi? Così come non riusciamo a completare il Mercato dei capitali". Il timore è che il voto della Camera contro la ratifica peserà nei rapporti con i partner europei: "Il governo si è rimesso al Parlamento. Noi siamo stati coerenti". L'opposizione accusa il governo di essersi piegato ai diktat di Berlino sul Patto di stabilità: "Mi sembrano accuse strumentali. È stato introdotto finalmente un principio che non era mai passato ovvero lo scorporo di alcune spese, come quelle per la difesa, particolarmente significative. Principio che vale anche per la possibilità di non includere i costi per gli interessi nel calcolo del deficit. Ad ogni modo ora il Patto, essendo un Regolamento, andrà discusso anche nel Parlamento europeo nel cosiddetto trilogo". "Solo allora - conclude Tajani - avremo la versione definitiva. Anche se non credo ci saranno cambiamenti sostanziali". (Rin)