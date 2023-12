Mes: Prodi, scelta folle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In politica esiste anche la follia". Quasi incredulo, Romano Prodi ieri cercava notizie il più possibile dettagliate sul voto contrario della Camera al Mes. "Ho sempre pensato - spiega a "la Repubblica" - che il balletto di dichiarazioni sul Mes sarebbe terminato in un nulla di fatto, convinto com'ero, e come sono, che a una scommessa a perdita zero non abbia alcun senso dire no. Perché quello è, in sintesi, il voto sul Mes. Ratificarlo non significa utilizzarlo. Quindi non costa proprio nulla. Se però l'Italia ha scelto di bocciarlo, unica in Europa, siamo davanti a una scelta assurda". Con conseguenze "molto gravi. Isolare il Paese in una fase come questa - osserva l'ex premier - non può che essere rischioso sia dal punto di vista politico che economico. Ci si mette sul piano di Orban. Non capisco davvero. Ho sempre pensato che le minacce di voto contrario fossero dentro una logica ricattatoria, per ottenere qualcosa dall'Europa. E pur non condividendo affatto la strategia - convinto che a Bruxelles paghi molto di più un atteggiamento collaborativo -, mi sembrava inevitabile che alla fine il voto sarebbe stato favorevole. Ma non avevo messo in conto la follia". Il voto contrario non è di tutta la maggioranza, Forza Italia si è astenuta: "E questo è un segno di instabilità. Se su una decisione così importante, che appunto isola l'Italia dal resto dei Paesi europei, un partito di maggioranza si astiene perché in buona sostanza non condivide, significa che la spaccatura all'interno del governo è profonda. Col risultato che ora il Paese è più debole sui due fronti, all'estero e al proprio interno". Eppure il compromesso sul Patto di stabilità faticosamente raggiunto la sera prima, sembrava confermare la linea di prudenza che il governo Meloni ha sempre tenuto in Europa. Prodi giudica il nuovo accordo "appunto un compromesso, soprattutto per l'Italia. In assoluto, diciamo che se le regole di prima erano stupide queste non sono intelligentissime, che comunque è un passo avanti. Per tutti i Paesi aumentano i tempi e la flessibilità per fare i conti col proprio debito pubblico, e di questo ne trarrà vantaggio anche l'Italia. Che di fatto non ha contribuito alla stesura dell'accordo e si è semplicemente accodata alla posizione della Francia, che ha una situazione simile ma meno grave, per arrivare all'accordo". "Detto questo - conclude Prodi - anche con la maggior flessibilità di adesso, all'Italia servirà un altro tipo di manovra per rientrare nei parametri". (Rin)