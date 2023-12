Patto stabilità: Conte, un cappio al collo dell'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, in una intervista al "Fatto Quotidiano" dice che sul Patto di stabilità all'Italia non è andata male: "E' andata molto peggio. Meloni aveva preannunciato che per l'Europa sarebbe finita la pacchia e invece se ne torna in Italia con un pacco di instabilità e decrescita. In ragione di una flessibilità irrisoria solo fino al 2027, ossia fino alla scadenza del governo, si prevede un percorso dolorosissimo con parametri che potranno imporci tagli fino a 10-15 miliardi l'anno". "I patrioti della domenica - aggiunge l'ex premier - hanno messo un cappio al collo all'Italia e si sono impegnati solo nel difendere le spese militari". Il vicepremier, Matteo Salvini, sostiene che ora potranno chiedere indietro i soldi del Mes: "Il centrodestra di Salvini e Meloni, quando era al governo nel 2011, fu protagonista dell'introduzione del Mes, che strozza Paesi come il nostro che hanno bisogno di manovre espansive. Il leghista finge di non sapere che l'Italia non può recedere unilateralmente: la smettesse con queste sparate a consumo solo degli elettori più distratti". In molti chiedono le dimissioni del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, favorevole al Mes: "La prima responsabile di questi continui fallimenti e del disastro del governo è Giorgia Meloni". L'ex fondo Salva-Stati potrebbe tornare in Parlamento con modifiche sostanziali. In quel caso, la posizione M5s "cambierebbe solo nel caso in cui il Mes venisse stravolto, diventando uno strumento comunitario e garantendo così più democraticità rispetto all'attuale governance, slegata da processi democratici, con una completa revisione del meccanismo di sorveglianza finanziaria. Avremmo dovuto avere un Draghi e una Meloni fortemente impegnati in questa direzione, ma non è avvenuto. Non mi pare proprio oggi ci siano le condizioni". Nell'attesa, il Pd ha votato a favore del fondo: "Noi siamo stati sempre coerenti rispetto al fatto che questo era uno strumento non solo giugulatorio, ma che ci avrebbe anche precluso la rivoluzione realizzata in Europa, grazie a cui abbiamo portato in Italia i 209 miliardi del Next Generation. Volevano accontentarci con i soldi del Mes e impedirci un cammino molto più ambizioso. Su questo tema invece - conclude Conte - il Pd si è ritrovato a votare come Renzi e Calenda, ma a sua volta è stato coerente, visto che ha sempre premuto per utilizzare il fondo anche durante la pandemia. Noi dicemmo no allora, e lo diciamo oggi". (Rin)