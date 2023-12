Ue: "Le Monde", l'Italia "fa cappottare" la riforma del Mes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano "fa cappottare" la riforma del Mes. Lo scrive il quotidiano "Le Monde", spiegando che l'Italia è il solo Paese dell'Unione europea a non aver ratificato il meccanismo. Il dossier ha una "dimensione particolare in Italia, dove i discorsi euroscettici descrivono storicamente i fondi di salvataggio" come "una minaccia per la sovranità italiana". "Le Monde" ricorda che durante il precedente esecutivo, guidato dall'allora presidente del Consiglio Mario Draghi, la ratifica era stata rinviata "per evitare una crisi di governo". Il quotidiano francese sottolinea che la bocciatura del Mes riveste "una importanza particolare" per il leader della Lega Matteo Salvini in vista delle elezioni europee di giugno.(Frp)