Ucraina: governatore russo di Zaporizhzhia, centrale nucleare non è in pericolo

- La centrale nucleare di Zaporizhzhia non è in pericolo, i suoi reattori funzionano in modo normale. Lo ha detto in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti" il governatore russo della regione di Zaporizhzhia, Evgenij Baltijskij. "Posso dire che dal punto di vista dei mezzi del nemico, non c'è una minaccia per il collasso nucleare o il disastro. (Le forze ucraine) non possono comunque, usando le forze e i mezzi che hanno, fare abbastanza danni da causare una catastrofe ambientale o una contaminazione radioattiva", ha affermato Baltijskij. "I reattori nucleari sono in condizioni assolutamente stabili", ha sottolineato il funzionario. (Rum)