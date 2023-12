Regno Unito: economia a rischio recessione dopo contrazione 0,1 per cento nel terzo trimestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Regno Unito ha subito una leggera contrazione nel terzo trimestre, secondo i dati rivisti dell'Ufficio per le statistiche nazionali, secondo cui il Pilbritannico è diminuito dello 0,1 per cento nel periodo luglio-settembre. Precedentemente, tra aprile e giugno la crescita economica del Paese è stata pari a zero, dopo che inizialmente si prevedeva un aumento dello 0,2 per cento. Questi dati indicano un aumento del rischio di recessione, che si ha quando l'economia subisce una contrazione per due trimestri consecutivi. (Rel)